Marc Marquez, terrificante incidente in Indonesia: "In stato confusionale", gli vietano di correre

20 marzo 2022 a

a

a

Ancora un terrificante incidente per Marc Marquez, il pilota della Honda di MotoGp. Il tutto nel corso del warm up del Gp di Indonesia, a Mandalika. Marquez è stato sbalzato in aria dalla sua RC213V, completamente distrutta nell'incidente.

"Ipocrita, ti devi vergognare". Francesca Sofia Novello "linciata" per questa foto: l'ultimo orrore | Guarda

Lo spagnolo è riuscito a rialzarsi sulle sue gambe, ma era in evidente stato confusionale: è stato infatti immediatamente trasportato all'ospedael di Mataram per accertamenti: gli è stato diagnosticato un trauma cranico e varie contusioni. Marquez è stato dichiarato "unfit" per la gara, insomma è stato costretto a non prendere il via.

Angel Charte, responsabile medico della MotoGp, ha dichiarato: "La tac ha dato esito negativo, ma a causa del trauma cranico e di diverse contusioni abbiamo deciso a scopo precauzionale di dichiararlo unfit".

Alberto Puig, team manager Honda, ha aggiunto: "Abbiamo pensato alla sua salute, ha subito un colpo forte alla testa e per sicurezza abbiamo deciso di non farlo gareggiare. Non è la prima caduta del weekend, dopo questa violenta abbiamo pensato fosse giusto così".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.