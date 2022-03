Palermo, spogliatoio dell'Italia devastato? "Un complotto", la prova che scagiona gli azzurri

29 marzo 2022 a

Continua a tenere banco il caso dello stadio di Palermo, lasciato in condizioni di caos e sporcizia dopo l’umiliante eliminazione dai playoff per il Mondiale di Qatar 2022 patita dall’Italia contro la Macedonia del Nord. Le immagini degli spogliatoi lasciati in condizioni pietose ha fatto il giro del mondo e ha offerto soprattutto agli inglesi l’occasione perfetta per scagliarsi contro i “disgustosi” italiani.

La Nazionale italiana ha chiesto scusa, con Leonardo Bonucci che ci ha messo la faccia alla vigilia dell’inutile partita che si giocherà stasera in Turchia contro i padroni di casa, anch’essi eliminati dalla lotta per il Mondiale. Sia Bonucci che Paolo Corbi (responsabile della comunicazione della Figc) hanno avanzato un sospetto sulle immagini scattate negli spogliatoi dello stadio di Palermo: la scena potrebbe essere stata “caricata” dopo la partenza della squadra di Roberto Mancini. Non ci sono dubbi che gli azzurri avessero lasciato caos e disordine, ma sulla sporcizia ci sono dei sospetti.

“Credo che sia stato fatto un grosso errore da parte nostra - ha dichiarato Bonucci - di sicuro la prossima volta faremo attenzione. Il momento era di delusione e non abbiamo posto attenzione a questi piccoli particolari che però fanno la differenza. Nello stesso tempo chiederemo di avere a disposizione più attrezzature per buttare tutto quanto nelle prossime trasferte, consci anche del fatto che all’interno delle foto che abbiamo visto non c’erano soltanto cose che noi abbiamo usato nello spogliatoio. Quindi rimane un punto interrogativo”. Il riferimento è soprattutto a residui di cibo come cannoli spiaccicati e banane: “Nessuno li ha mangiati”. L’ipotesi è che potrebbe essersi trattato di una “vendetta” da parte dei magazzinieri dello stadio, che avrebbero chiesto un numero esagerato di magliette e felpe in regalo, ottenendone solo tre o quattro.

