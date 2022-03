Azzurri fuori dai mondiali, segna il macedone Trajkovski e incassa 110mila euro? Clamoroso, chi è quest'italiano

28 marzo 2022 a

L'Italia fuori dai Mondiali ha spiazzato tutti i tifosi del Paese. O forse tutti eccetto uno. Un uomo a La Spezia ha deciso di lanciarsi in una scommessa folle prima della partita con la Macedonia del Nord. Infatti ha puntato ben 1.500 euro sul punteggio esatto della partita (0-1) e alla fine ne ha intascati 110mila. Una cifra non male per uno che ha semplicemente deciso di "gufare" contro la Nazionale.

A riempire di gioia lo spezzino è stato il gol di Trajkovski in pieno recupero. Quello che ha messo una pietra tombale sulla possibilità per gli azzurri di Mancini di andare ai Mondiali il prossimo dicembre. "Forse è stato l’unico in tutto il Paese a festeggiare per la clamorosa sconfitta dell’Italia con la Macedonia - ha scritto La Nazione, il quotidiano che per primo ha dato la notizia -. Così mentre 60 milioni di italiani si disperavano per l’inopinato ko e la prospettiva di un secondo mondiale senza squadra del cuore, un anonimo spezzino ha fatto letteralmente un salto sul divano rigirandosi fra le mani il tagliando che certificava il suo colpaccio".

"L'uomo aveva scommesso sulla sconfitta dell’Italia e ha anche centrato in pieno il risultato (0-1), una combinazione che gli è fruttata un bel po’ di soldi - ha continuato La Nazione -. Fra vittoria e risultato esatto lo scommettitore si è messo in tasca in un colpo solo qualcosa come circa 110mila euro”.

