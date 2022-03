Gigio Donnarumma in Turchia-Italia, prende gol dopo 4 minuti: errore choc, il video

29 marzo 2022 a

La Via Crucis sportiva di Gigio Donnarumma registra un'altra dolorosissima tappa in Nazionale: il 22enne portiere del Paris Saint Germain incassa dopo 4 minuti il gol dell'ex Roma Cengiz Under in Turchia-Italia, inutile amichevole tra le due sconfitte del primo turno dei playoff per i Mondiali di Qatar 2022. L'attaccante entra in area, si porta la palla sul destro e calcia sul primo palo. Il tiro, sia pur ravvicinato, non appare imparabile, ma Gigio ha le gambe troppo aperte e si lascia sorprendere, con la palla che si insacca rasoterra. Su Twitter è un tripudio di sfotto e insulti. C'è chi lo bolla come "finito", chi ironizza al grido "vieni a Torino", chi ricorda che Keylor Navas gol così non li incassa.

Critiche forse ingenerose, ma il momento di Donnarumma sicuramente non è felice. Il portiere miracoloso e sicuro di sé che ha contribuito da protagonista assoluto alla vittoria degli Europei 2021 appare letteralmente nel pallone quando alla mezz'ora sbaglia un rinvio e centra un attaccante turco. Per sua fortuna, nella carambola, la palla gli sbatte contro, una parata involontaria che evita il secondo gol dei padroni di casa.

Giovedì scorso, sempre Donnarumma era finito sul banco degli imputati per aver preso il gol di Trajkovski dai 25 metri al 94', nell'unico tiro della Macedonia in tutta la partita. Una conclusione spettacolare ma secondo molti commentatori parabile: a Gigio era mancata la spinta, con un vizio iniziale nel piazzamento. L'impressione è che la serataccia del Bernabeu, con l'errore che ha favorito il primo dei 3 gol di Benzema e la qualificazione del Real Madrid in Champions, abbia spento la "luce mentale" al numero uno azzurro, dopo una stagione peraltro assai travagliata al Psg.

