Milan, quanti soldi vale lo scudetto: il futuro da top team nelle mani di Pioli

Milan, è proprio un bel momento: ricavi in rialzo e la possibilità di vincere uno Scudetto che varrebbe molti introiti in più nelle casse rossonere. I dati positivi sul primo semestre dell’esercizio 2021/2022, vedono i guadagni aumentati del 40% rispetto allo stesso periodo del 2021. Con il club fiducioso di chiudere il bilancio con una perdita molto inferiore rispetto all’ultima da 90 milioni di euro. L’obiettivo è di arrivare a circa -50. La partecipazione alla Champions League, il taglio di alcuni costi e l’ottimo lavoro fatto per aumentare il fatturato commerciale sono motivi validi che stanno producendo risultati.

Milan, con lo scudetto circa 20 milioni in più - Per quanto riguarda invece la vittoria di quello che sarebbe il 19esimo Scudetto per il Diavolo, oggi La Gazzetta dello Sport ha dato le cifre: arrivare primi in Serie A significa ottenere un guadagno aggiuntivo in termini di incassi da diritti tv, che la Lega divide così: 50% in parti uguali, 30% in base ai risultati sportivi e 20% legata ad audience e spettatori allo stadio. Riguardo alla seconda categoria, il 12% è calcolato sui risultati dell’ultimo campionato (il Milan arrivò secondo dietro all’Inter di Conte, ndr). Chi vince lo Scudetto porta così a casa circa 20 milioni. A questi, vanno aggiunti 3 milioni dalla partecipazione alla Supercoppa Italiana.

Prossima Champions da vincenti? Premi market pool in rialzo - E fondamentale sarebbe anche arrivare alla prossima Champions League da campione d’Italia, per arrotondare i premi Uefa legati al market pool, ossia il valore dei diritti tv sul mercato italiano. Il 50% di tale importo viene diviso tra i quattro club che partecipano alla competizione, in base ai risultati del campionato precedente: 40% al primo classificato, 30% al secondo, 20% al terzo e 10% al quarto. La partecipazione del Milan in questa Champions, terminata nella fase a gironi, dovrebbe portare in cassa tra i 40 e i 45 milioni di euro. Sempre la Rosea ha sostenuto che parteciparci da squadra campione d’Italia, significherebbe arrivare a 20-25 milioni se si arriva agli ottavi.

Possibile 10-15 milioni di crescita nelle sponsorizzazioni - Inoltre, è da considerare che la Lega Serie A permette anche l’esposizione di un quarto marchio sulla maglia. E sempre la Gazzetta ritiene che il Diavolo possa avere una crescita tra i 10 e i 15 milioni dalle sponsorizzazioni. Il quotidiano sportivo nazionale stima che la vittoria del titolo possa valere quasi 90 milioni nella prossima stagione.

