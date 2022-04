Charles Leclerc, il gioco sporco di Marko e Red Bull: "Non credo che Sainz..."

01 aprile 2022 a

Helmut Marko non si stanca di parlare, e in una intervista a Sport und Talk aus dem Hangar-7 sull’emittente Servus TV volge lo sguardo al tema Ferrari: "La sfida maggiore nel 2022 è rappresentata dagli pneumatici da 18 pollici — le parole del consigliere Red Bull — Le vetture faticano a trovare la giusta temperatura e su questo la Ferrari ha un vantaggio perché ha la monoposto migliore. La F1-75 va bene con tutte le mescole e indipendentemente dalle temperature". Una capacità che anche la scorsa SF21 aveva dimostrato in pista, trovando solo seri problemi nella tappa francese di Le Castellet.

Marko: “Sainz non toglierà punti a Leclerc" - Sempre Marko, poi, ha parlato anche della strategia sui piloti. Come tutti sanno, in Red Bull la prima guida si chiama Max Verstappen e non Sergio Pérez: "Anche in Ferrari c'è una gerarchia chiara — ha detto ancora il consigliere della Red Bull — Charles Leclerc è al massimo del suo potenziale e c'è una situazione analoga alla nostra. Non credo che Carlos Sainz toglierà punti al suo compagno di team”. Intanto, le voci delle ultime ore si sono fatte insistenti: Volkswagen sta per dire “sì” a Porsche e Audi per l’ingresso nel Mondiale di F1 dal 2026.

Il consigliere Red Bull ammette i colloqui con Porsche - Se la casa dei Quattro Anelli offrirà 500 milioni per l’acquisizione della McLaren, l’azienda di Zuffenhausen continua a parlare con la Red Bull per una partnership, e studierà un modello “V-Max” dedicato a Verstappen, vincitore del campionato 2021 e fresco di rinnovo con Milton Keynes fino al 2028. "È tutto aperto e stiamo intrattenendo colloqui in tutte le direzioni — ha commentato ancora Marko, ma a Formel1.de — Penso che sia del tutto logico che si ritenga Red Bull il partner più interessante per un costruttore. Se dico che vedo bene la cosa, allora penserete che ci sia una sorta di accordo”. Nelle discussioni con Porsche, infine, Marko ha riconosciuto come "sia una figura importante in questa partita e considerare possibili costruttori non è uno scenario irragionevole".

