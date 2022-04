Florida, rincorre l'atleta e lo stende con un pugno in testa: orrore al liceo

02 aprile 2022 a

a

a

Un liceale in Florida è stato letteralmente preso a pugni in testa da un suo compagno durante una corsa. La scena è stata ripresa in un video che è poi finito online e che in poco tempo è diventato virale. L'aggressione, a quanto pare, sarebbe avvenuta dopo un diverbio tra i due a inizio competizione. Nel filmato si vede un gruppo di corridori che scende lungo il rettilineo della pista nella corsa di 1.600 metri che si è tenuta a Kissimmee lo scorso sabato.

Jannik Sinner, dopo le vesciche ai piedi il dramma sportivo: cosa dovrà "ingoiare" lunedì prossimo

Prima dell'inizio della gara, come racconta il Daily Mail citato da Dagospia, la vittima aveva intimato all’adolescente che poi lo avrebbe aggredito di togliersi di mezzo. Il ragazzo però non si sarebbe mosso e sarebbe stato spinto via, anche se il filmato non riprende quel particolare momento. Dopo essere caduto, quindi, l'adolescente ha raggiunto l'altro e gli ha dato un violento pugno in testa, facendolo sbilanciare e cadere.

Nonostante questo, il corridore colpito alla fine si è alzato e ha tagliato il traguardo. Gli spettatori della gara sono rimasti sbalorditi dalla scena. Alcuni hanno perfino iniziato a urlare. Dopo l'accaduto, è stata chiamata la polizia. Al momento però non si sa se siano state presentate accuse.

Jannik Sinner si ritira e fugge, è il caos: "Pazzesco, senza rispetto". Travolto per la prima volta in vita sua

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.