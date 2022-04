L'oligarca Usmanov e il "regalino" a Michel Platini: Mondiali in Russia 2018, scandalo Uefa

Mauro Zanon 06 aprile 2022 a

a

a

Michel Platini, ex star di Juve e Francia, ma soprattutto ex presidente della Uefa, ha accettato un quadro di Pablo Picasso in cambio del suo voto a favore dell'assegnazione dei Mondiali 2018 alla Russia?

Roman Abramovich, il dettaglio rivelatore ai negoziati: a quale gioco sta giocando l'oligarca



La domanda, avanzata nel 2018 dal Sunday Times (sempre smentita da Le Roi), è stata rilanciata dal sito francese Mediapart, che ha potuto consultare le intercettazioni realizzate nel quadro dell'inchiesta preliminare per "corruzione" condotta dalla Procura nazionale finanziaria francese (Pnf) sull'attribuzione dei Mondiali 2018 alla Russia e 2022 al Qatar. In una conversazione con la moglie, del 2017, Platini ha riconosciuto di aver ricevuto un quadro di Picasso da parte di un certo «Usmanov», stando alla trascrizione fonetica. Potrebbe trattarsi, secondo Mediapart, dell'oligarca russo Alisher Usmanov, molto vicino a Putin e per anni azionista del club inglese Arsenal.

"Amante di un nazista". Chanel non vende il suo abito ad Anna Kalashnikova? La star russa impazzisce





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.