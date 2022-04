Milan, un pareggio amaro contro il Torino. Resta primo in classifica ma ora l'Inter può superarlo

10 aprile 2022 a

a

a

Un pareggio amaro per il Milan quello contro un ottimo Torino. Ringrazia l'Inter che accorcia a -2 sulla vetta con una gara da recuperare, per l'ennesimo colpo di scena di questo campionato molto avvincente, mentre si mangia le mani il Napoli che si sarebbe ritrovato primo da solo se avesse vinto con la Fiorentina. Continua quindi l'affanno in zona gol per la squadra di Pioli, reduce da soli 4 gol nelle ultime 6 gare; buon punto invece per gli uomini di Juric, ora a quota 39 in classifica.

Cristiano Ronaldo fuori controllo, come sfregia il ragazzino autistico. Il gesto che segna la fine della sua carriera | Guarda

Succede molto poco in un primo tempo contratto e privo di particolari emozioni, con nessuna delle due formazioni che sembra spingere con convinzione sull'acceleratore. I ritmi cambiano leggermente nella ripresa e al 50' sono i granata a sfiorare per primi il vantaggio: Vojvoda calcia con il destro dal limite chiamando Maignan ad un ottimo intervento in tuffo. Dall'altra parte ci prova Leao a scuotere i rossoneri con uno spunto dalla sinistra, ma Bremer è bravissimo a sbarrargli la strada al momento della conclusione, deviando in corner anche il tentativo seguente di Tonali.

La Lazio batte il Genoa 4-1: Immobile show a Marassi: tripletta e veleno sulla Nazionale

Al 65mo ancora pericolosissimo il Toro, stavolta con Belotti che compie un controllo stratosferico su Tomori, bravissimo pero' a recuperare la posizione per murargli un tiro che sarebbe finito in porta. Il botta e risposta continua anche a ridosso del 75', quando Tonali impegna Berisha sfiorando il vantaggio del Milan, sull'altro fronte invece ancora pericoloso Belotti con un mancino terminato sull'esterno della rete. Nel finale i rossoneri tentano gli ultimi disperati assalti reclamando un rigore che non c'era su Messias, poi ci provano con un colpo di testa di Giroud smorzato da un difensore tra le braccia del portiere.

Il portiere del Modena fa gol al 91', così. Roba mai vista e regia impazzita: il video che fa il giro del mondo | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.