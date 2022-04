Cristiano Ronaldo, non solo schiaffo al piccolo tifoso: ecco il pugno in campo che fa discutere

11 aprile 2022 a

Cristiano Ronaldo non ce la fa proprio. Il calciatore neanche questa volta si è risparmiato un gesto che ha fatto molto discutere. Al rientro dagli spogliatoi nella partita persa 1-0 in casa dell’Everton, ha sferrato una manata a un ragazzino che lo stava filmando. Il cellulare è caduto a terra rompendosi. Un gesto inaspettato e poco elegante per il quale si è subito scusato. Anche se ormai il danno era stata fatto. Non è la prima volta che l’ex pallone d’oro ha atteggiamenti di questo tipo.

Il 29 novembre 2010 lo vediamo in partita mentre spintona Pep Guardiola, da qui l’inevitabile caos tra i giocatori in campo. Dopo questo gesto la partita verrà ricordata come la famosa partita della “manita”. Altro episodio analogo è avvenuto nel gennaio del 2015, forse con un fatto ancora più grave. Il calciatore colpisce al volto con un pugno il giocatore del Cordoba José Angel Crespo. Dopo questo episodio l’espulsione è stata immediata e inevitabile.

Lo vediamo nuovamente coinvolto nella finale di Supercoppa di Spagna nell’estate del 2017. Qui Ronaldo, già ammonito, viene espulso a causa di una simulazione: indiavolato spinge l’arbitro Bengoetxea da dietro. Ovviamente anche qui il provvedimento non si è fatto attendere: 5 giorni di squalifica che gli hanno fatto saltare inizio della nuova stagione con il suo Real Madrid. Come dimenticare poi quando si mise a piangere per l’espulsione dopo aver tirato i capelli a Murillo durante il match di Champions nel 2018. Un gesto più recente invece è quando gettò la fascia da capitano a terra uscendo di scena dalla partita. Il tutto perché era stato segnato un gol fantasma che era fatale per la qualificazione ai mondiali del Portogallo in Qatar. Un carattere peperino quindi quello di Cristiano che più volte ha dimostrato di non riuscire a tenere a bada. Quindi cosa dobbiamo aspettarci ancora dal portoghese?

