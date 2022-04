Striscia la Notizia, Simone Inzaghi in stato confusionale: discorso incomprensibile nel tunnel, giocatori dell'Inter sconvolti

12 aprile 2022 a

a

a

Il bello del calcio. O meglio, l'aspetto più incomprensibile del pallone. Il tutto a Striscia la Notizia, il tg satirico in onda su Canale 5, la puntata è quella di lunedì 11 aprile. E il tutto ad opera di Cristiano Militello, con la sua imperdibile rubrica "Striscia lo Striscione".

Nel servizio c'è un po' di tutto. Dalle dormite in tribuna di Massimo Ferrero alla sconfitta del Napoli contro la Fiorentina, dovuta - si ipotizza - a una gufata di Ciccio Grazini. Quindi le urla selvagge - ma davvero selvagge - di Massimiliano Allegri, mister della Juventus, dunque le interviste e gli striscioni più divertenti.

La telecamera la riprende da sotto e... Michelle Hunziker si presenta in studio così: sconvolgente a "Striscia" | Guarda

Ma il fatto più comico e spiazzante mostrato nel servizio è per distacco quello che striscia definisce con ironia il "discorso motivazionale" di Simone Inzaghi ai giocatori dell'Inter nel tunnel dello spogliatoio tra primo e secondo tempo della partita vinta con l'Hellas Verona. Un discorso, quello di Inzaghi, oggettivamente incomprensibile.

"Alcol e dolore", Michelle Hunziker, il filmino del primo provino da ragazzina: il suo dramma segreto | Guarda

"Ragazzi eh, con la testa eh... Giochiamo quanto possiamo ragazzi. Spazio - premette già piuttosto sconclusionato -! Il nostro obiettivo è quando ci vengono a pressare è liberarne uno in conduzione quando è il momento, Stefan, Dimas, Milan, bisogna entrare. Attaccanti, ripetiamo, se ci tenete tutto... L'arbitro non fermiamoci a protestare perché lascia andare. Ammonizioni del ca*** non le permetto a nessuno. Ammonizioni perché fermiamo il contropiede...", conclude Inzaghi. Testuali e incomprensibili parole.

Striscia, il discorso sconclusionato di Inzaghi: qui il video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.