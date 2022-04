Milan, "per Origi è fatta": ecco le cifre. Ma Pioli ingoia due bocconi amarissimi: che nomi sfumano

12 aprile 2022 a

Secondo Sportmediaset, Divock Origi è (virtualmente) un giocatore del Milan. In scadenza di contratto col Liverpool a giugno, l’attaccante ha trovato l’accordo con i rossoneri sulla base di 3,5 milioni a stagione per tre anni, con opzione per il quarto. Per la testata di Mediaset, manca solo la firma sul contratto e l’annuncio. Decisivo il via libera della proprietà rossonera, che ha accettato di alzare di mezzo milione l'offerta di 3 che era stata fatta al belga (che al Liverpool ne guadagnava 4, ndr). E così, Pioli ha il suo secondo rinforzo di stagione, se si considera l’arrivo già concordato scorsa estate di Yacine Adli dal Bordeaux.

O meglio, i rinforzi dovrebbero essere tre se si considera il probabile ritorno di Tommaso Pobega a Milanello, dopo l’anno di crescita al Torino con Ivan Juric (i granata, con il centrocampista in campo, hanno fermato domenica sullo 0-0 i rossoneri). Sempre per Sportmediaset, è molto vicina la chiusura anche per la trattativa legata a Sven Botman, difensore del Lille. Il giocatore, che ha rifiutato l'offerta del Newcastle, si è promesso ai rossoneri, che adesso devono solo arrivare alla fumata bianca con il club francese sul cartellino e sull’eventuale formula.

Più complicata la trattativa per Renato Sanches, centrocampista del Lille insieme a Botman, che non scende dalla sua richiesta di 6 milioni, ritenuta al momento eccessiva dal Milan. Stesso discorso vale per Asensio, altro giocatore (del Real Madrid) che piace moltissimo a Maldini e Massara ma che vorrebbe sette milioni l'anno, una cifra ben al di sopra del tetto massimo stabilito dai rossoneri alla voce stipendi (anche se nelle ultime ore si parla di un'offerta da 5 milioni più 2 di bonus, e 25+5 di bonus per il Real). Sono invece sicure diverse partenze: Castillejo, Romagnoli (a zero), Messias (che difficilmente sarà riscattato) e Ballo-Touré. Si monitora con attenzione Berardi, Scamacca e Traoré dal Sassuolo, ma le richieste dei neroverdi al momento sono troppo alte.

