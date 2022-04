Aston Martin, zimbello F1. Villeneuve: "Lawrence Stroll? Gestire suo figlio è complicato"

12 aprile 2022 a

“Lawrence Stroll? Gestire una squadra richiede più del semplice denaro, questo è ciò che lui con l’Aston Martin sta scoprendo. Non è una catena di abbigliamento o un marchio di orologi, è molto più complicato. Soprattutto se gestisci una squadra per tuo figlio (Lance Stroll, ndr), trovare soluzioni diventa ancora più complicato”. Ci va giù pesante Jacques Villeneuve, ex Campione del mondo in F1 nel 1997, contro il connazionale imprenditore del team di Silverstone, la cui vettura, l’AMR22, non sta per nulla decollando in pista, e anche a Melbourne è tornata a casa con zero punti.

Villeneuve: “Stroll imbarazzante, in gara tattiche a pendolo” - L’ex commentatore di Sky Sport F1 e vincitore anche alla 500 Miglia di Indianapolis 1995, ha commentato la deludente prestazione delle due Aston Martin a Melbourne: “Guardando lo scorso weekend si è potuto vedere che Sebastian Vettel e Lance Stroll continuavano a mettersi nei guai — ha detto ancora l’ex F1 canadese — L'incidente di Stroll con Latifi in qualifica è stato semplicemente imbarazzante. Ha anche incolpato la pista per l'incidente, che è stata forse la spiegazione più strana di sempre per uno schianto. E in gara abbiamo visto che Stroll usa davvero i suoi specchietti date le sue tattiche a pendolo”.

Villeneuve: “Aston Martin come la Haas, ma progettata spendendo molti più soldi” - Mentre Vettel “chiaramente non si sta divertendo affatto, penso che preferisca stare a casa — ha aggiunto Villeneuve — Anche in Ferrari ha commesso degli errori, ma le sue pantofole questo fine settimana non si adattano alla sua statura”. Tornando quindi su Stroll senior, il Campione 1997 di F1 tuona ancora: “Gli sponsor non pensano che sia bello, la domanda ora è cosa farà il grande capo Lawrence Stroll — ha concluso l’ex pilota — Se si avvicina ai suoi piloti nel modo in cui fa affari, non vi saranno conversazioni divertenti. L'atmosfera in fabbrica deve essere tagliente, lì al momento non è accolto con un sorriso. Alla lunga non è una situazione facile da risolvere, hanno costruito una macchina simile a una Williams o a una Haas. Solo che quelle altre squadre sono riuscite a farlo con meno budget".

