Leao, psicodramma-Milan: salta il piano per il rinnovo, ecco dove può finire per 90 milioni di euro

Il Milan lotta sul campo per il 19esimo titolo contro Inter e Napoli, ma intanto sul mercato il duo Maldini-Massara si sta movendo con decisione. Per la difesa arriverà Sven Botman del Lille, già d’accordo con i rossoneri e che sbarcherà a Milano per 30 milioni di euro. Un’alternativa valida a tre risorse come Kjaer, Tomori e Kalulu (mentre Alessio Romagnoli dirà addio a zero a fine stagione). Preso a parametro zero Origi del Liverpool, Pioli punterà su Giroud, mentre Ibra deve decidere se ritirarsi o meno — vittima di un altro problema al ginocchio sinistro, l’ennesimo di stagione (e l’età inizia ora a farsi sentire seriamente…). Leão, invece, deve ancora capire il suo futuro.

La Repubblica, intanto, scrive nell’edizione odierna che la permanenza del portoghese ex Lille, che sembrava inizialmente scontata, ora non lo è più. Il suo contratto scade nel 2024, ma l’impressione ora è che i 4 milioni offerti dal Milan (Leão ne guadagna 1,5 quest’anno) non siano sufficienti. Serve un rilancio da parte del club, che ancora non c’è stato e chissà se ci sarà. Il rischio, quindi, è che si possa arrivare a un nuovo caso Kessie-Donnarumma-Calhanoglu, tutti e tre via dal club (l’ivoriano alla fine di questa stagione) dopo non aver trovato l’accordo sul contratto: il primo promesso sposo del Barcellona di Xavi, il secondo al Psg, il terzo passato ai rivali dell’Inter.

In entrata Berardi e Renato Sanches?

Di sicuro, scrive ancora La Repubblica, se qualche società vuole strappare Leão al Milan dovrà sborsare 90 milioni: questo il prezzo fissato dalla proprietà rossonera. In entrata, non ci sarà nessuna deroga alla filosofia della proprietà riguardo agli acquisti: ovvero giocatori over 28 e dall’ingaggio di 6-7 milioni, impossibili poi da rivendere. Berardi 28 anni li compirà ad agosto, lo stipendio è sostenibile: potrebbe essere lui il regalo a Pioli in caso di scudetto, oltre a Renato Sanches per il centrocampo (che sperò spara alto per il contratto: 6,5 milioni).

Ma per Berardi non sarà facile convincere il Sassuolo ad accettare appena 15 milioni, e le finanze in più potrebbero arrivare in caso di vittoria dello Scudetto. Secondo La Gazzetta dello Sport, poi, è in programma un incontro dopo Pasqua, sempre con il club emiliano, per Gianluca Scamacca e Hamed Traoré. L’a.d. Giovanni Carnevali chiederà come contropartite tre giovani del vivaio rossonero: Lorenzo Colombo, attaccante ora in prestito alla Spal; il figlio di Maldini (il trequartista Daniel); e il centrocampista Marco Brescianini, ora in forza al Monza dopo una felice esperienza all’Entella. In via Aldo Rossi, la voglia di assicurarsi l’attaccante del futuro della nostra Nazionale c’è eccome.

