Charles Leclerc, "sarà difficile tenere il passo della Red Bull". Allarme in Ferrari: si dice che...

È un Ferrari F1-75 che vola in pista, proiettata già in testa alle classifiche Piloti e Costruttori dopo i primi tre GP di stagione a Sakhir, Jeddah e Melbourne. Per un totale di 34 punti di vantaggio di Leclerc su Russell (71 lunghezze a 37), 38 su Sainz e 46 sul Campione 2021, Max Verstappen: il grande deluso del via, con due ritiri su tre. Per Charles è un bel bottino in vista di Imola, dove icercherà la terza vittoria di stagione davanti al suo pubblico. L’ex Alfa Romeo è contento di questo avvio di campionato, ma sa benissimo che la stagione è ancora lunghissima (fatta ancora di 20 GP da disputare). L’insidia principale per la rossa, saranno gli sviluppi aerodinamici che verranno portati dalla Red Bull e dalla Mercedes (per Brackley i progressi sono attesi tra i GP dell’Emilia-Romagna e Miami).

Leclerc: “Ferrari, sono fiducioso per gli aggiornamenti in arrivo” - Proprio Leclerc teme un forte ritorno della Red Bull, come riporta un’intervista che la testata RaceFans ha fatto al pilota: “La mentalità è un po’ diversa rispetto agli ultimi due anni perché ora so di avere una macchina che è in grado di vincere e — ha esordito il monegasco — non ho davvero bisogno di strafare o di fare qualcosa di estremamente speciale e spettacolare per ottenere una o due posizioni. So che la macchina ha un gran potenziale e devo solo fare il mio lavoro”. E ancora: “Tenere il passo con la Red Bull in termini di sviluppo sarà difficile — ha detto il pilota della rossa —. Ma la mia Ferrari ha fatto una macchina valida e lavorerà sul suo sviluppo, quindi sono fiducioso". Per poi concludere: “Ci sono alcuni aggiornamenti in arrivo e sono fiducioso che andranno nella giusta direzione, dunque non mi concentrerei troppo sugli altri. Penso che dobbiamo concentrarci su noi stessi”.

