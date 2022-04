Jacey, la bomba-sexy che terremota la MotoGp: "Si dice che alcuni piloti...", un caso piccante

Lorenzo Pastuglia 15 aprile 2022 a

a

a

L’anno scorso ha chiuso terzo nel campionato Superbike con la Ducati. Passato quest’anno in Bmw, però, Scott Redding non ha iniziato bene il Mondiale 2022, ottenendo un 15esimo e 12esimo posto, oltre a un ritiro nel round inaugurale di Aragón. Intanto nel 2021, dopo aver vinto gara-2 a Most (Repubblica Ceca) a inizio agosto, il pilota britannico ex MotoGP ha deciso di fare una proposta di matrimonio alla sua Jacey Hayden sul podio. Un momento molto emozionante per lui e la sua ragazza, applauditi da tutti i presenti.

"Se non sei come Valentino Rossi...". Dani Pedrosa, veleno puro sul Dottore: "Come funziona in MotoGp"

Chi è Jacey Hayden - Modella e influencer di 24 anni, Jacey Hayden è nata negli Stati Uniti e cresciuta a Malibu in California. In attesa della data di matrimonio, la relazione tra i due va a gonfie vele. E su Instagram, la ragazza è molto quotata, tanto da vantare 386mila follower: compresi Jorge Lorenzo, cinque volte iridato nel Motomondiale, e Fabio Di Giannantonio, da quest’anno in MotoGP nel team Gresini, ma che non sta ancora trovando i risultati al contrario del suo compagno di team, Enea Bastianini, già a due vittorie in stagione.

La nuova attività della modella: gioielli fatti a mano -Un profilo Instagram piuttosto attivo quello di Jacey, che oltre a foto provocanti mette anche diverse foto di coppia con Redding, alcune di queste scattate proprio durante i weekend di gara in Superbike, dove lei segue sempre nel paddock lui. Oltre a essere modella per alcuni marchi e protagonista di video musicali noti come Ordinary Girl di Miley Cirus e Do You Love Me di Jason Darulo, oggi la giovane ha dato avvio alla sua nuova attiività: creato un marchio di gioielli, di nome Vixen Studio, che sta riscuotendo grande successo. Tutti lavori fatti a mano e pubblicizzati con tante foto sempre su Instagram. E non mancano i commenti positivi da parte delle utenti.

Aleix Espargarò, prima vittoria dopo vent'anni? Il gesto clamoroso: cosa si è fatto tatuare | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.