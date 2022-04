Fiorentina, la risolve Torreira: il Venezia ko per 1-0 (e sempre più vicino alla Serie B)

16 aprile 2022 a

a

a

La Fiorentina ha superato per 1-0 il Venezia nella gara valida per la 33ma giornata di campionato di Serie A disputata al 'Franchi'. Decide una rete di Torreira al 30'. I viola, al terzo successo consecutivo, scavalcano momentaneamente la Lazio piazzandosi al sesto posto con 56 punti. Il Venezia resta penultimo con 22 punti in compagnia del Genoa.

"Nel secondo tempo siamo stati meno qualitativi rispetto al primo tempo dove abbiamo creato tanto. Potevamo fare più di un gol. Il Venezia è rimasto in partita ma alla fine abbiamo creato tanto e concesso poco agi avversari. Quello che volevamo era la vittoria, conta tanto quella. Va bene così". Querste le parole a Dazn di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, dopo la vittoria sul venezia. "Questi sono tre punti importanti, temevo molto questa partita contro squadre che si giocano tanto. Alla fine ci può stare un po di stanchezza. Ora ci concentriamo per la partita di Coppa Italia contro la Juventus. Pensare al quarto posto in campionato? Stiamo facendo bene, veniamo da una striscia positiva e lotteremo fino alla fine. E dall'inizio che stazioniamo in quella zona di classifica. E poi ci manca ancora da recuperare la partita in casa contro l'Udinese", ha spiegato, Quanto alle comdizioni di castrovilli ha aggiunto: "Ha una distirsione al ginocchio smeèeriamo che non sia nulla di grave".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.