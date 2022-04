Sofia Goggia: "Gay nello sci? Non ci sono, perché...". Bufera sulla sciatrice, cosa le esce di bocca

17 aprile 2022 a

Bufera social su Sofia Goggia. Il tutto per una frase nella lunga intervista concessa al Corriere della Sera, in cui si è raccontata senza filtri, rivelando anche di dover affrontare a breve un esame alla Luiss, il prof è Alessandro Orsini, il docente nel mirino per le sue posizioni sulla Russia (che la Goggia ha detto di non disprezzare affatto).

Ma qui Orsini non c'entra. Si parla di omosessualità. Quando le chiedono se ci sono dei gay tra gli atleti della sua disciplina, lei risponde: "ra le donne qualcuna sì. Tra gli uomini direi di no. Devono gettarsi giù dalla Steif di Kitzbuhel...", come se i gay non avessero il coraggio di farlo. Dopo questa frase, l'ovvia bufera e la pioggia di critiche sui social, dove suo malgrado è diventata di tendenza.

Dunque Sofia Goggia parla anche della possibilità che i transgender competano con le donne: "A livello di sport, un uomo che si trasforma in donna ha caratteristiche fisiche, anche a livello ormonale, che consentono di spingere di più. Non credo allora che sia giusto", ha spiegato. Sempre nella stessa intervista, quando le hanno chiesto se si considera femminista, ha risposto: "Credo che le donne debbano lottare per i loro diritti, compresa la parità di retribuzione. Ma le donne sono donne; gli uomini, uomini. Non mi piace quando dicono: donna con le pa**e. Perché devi giudicarmi da quello che non ho, che non sono?", aveva concluso Sofia Goggia.

