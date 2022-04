Christian Eriksen, la Pasqua del danese: è più forte di prima (e giocherà il mondiale)

Fabrizio Biasin 17 aprile 2022 a

a

a

Stai esagerando. Così non va bene. Cioè, ok, anche noi siamo per il lieto fine, ma qui siamo oltre. Ol-tre. E puntiamo il dito verso di te, Christian Eriksen, giocatore di pallone. Come ti permetti, tu, danesino, di mettere in piedi tutta questa tarantella? Dieci mesi fa crollavi a terra, eri molto più di là che di qua, poi ti sei ripreso e ok, abbiamo esultato, ma fondamentalmente non immaginavamo di rivederti in campo.

Milan e Inter, due stadi diversi: perché l'arrivo degli arabi in rossonero stravolge tutti i piani

Lo dicevamo per questioni di forma («forza Christian! Vedrai che tornerai a giuocare!»), ma non lo pensavamo davvero. Quando hai scelto di tornare in Premier perché in Serie A il regolamento ti impedisce di zampettare, eravamo certi che sarebbe stata poca roba, che ti saresti preso qualche applauso di circostanza e buonanotte. In fondo eri finito al Brentford, una squadretta.

"Gay nello sci? Non ci sono, perché...". Bufera su Sofia Goggia, che cosa le esce di bocca

Ebbene, eccola qui la squadretta. Brentford senza Eriksen tra i titolari: 24 punti in 28 partite (1 gol di media a partita). Brentford con Eriksen titolare: 15 punti in 5 partite (2,6). Per dire, anche ieri ci hai messo lo zampino (assist al 95' e vittoria in casa del Watford 1-2). Vedi, caro Christian, qui non ce l'abbiamo conte, proprio no, ma con tutti quelli che durante la tua esperienza italiana hanno detto e scritto «Eriksen? Un giocatorino e niente più». Come no. Buona fortuna, giocatorino, e buon Mondiale. Perché tu lo giocherai, il Mondiale.

"Allegri...". Lapo Elkann cancella il mister con una frase: verso l'esonero? Un terremoto alla Juventus

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.