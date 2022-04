Ashley Harkleroad, da tennista ad attrice hard: "Il mio primo video po***o", com'è e come campa oggi

18 aprile 2022 a

Dalle telecamere dei campi da tennis di tutto il mondo, Ashley Harkleroad è passata con disinvoltura agli obiettivi delle camere da letto. Ex talento negli anni Duemila, l'americana di Rossville, oggi 37enne, ha dimenticato le imprese pallina in mano (come quella volta nel 2006 in cui rischio di far fuori la regina Maria Sharapova agli Australian Open) per dedicarsi a imprese molto più piccanti e, probabilmente, anche più redditizie.





Addio il numero 39 della classifica mondiale Wta, addio Maria, sorelle Williams, allenamenti e viaggi estenuanti. Se da atleta era stata fregata dal fisico minuto e dall'altezza, appena 1,65 (pochissimo tra le tenniste "giganti" di oggi), quel suo stesso corpo oggi le garantisce successo, fama e soldi. Dopo essere finita sulle scandalose pagine di Playboy mentre era ancora in attività nel 2008, Ashley si è messa in proprio.

Primi segnali: a 34 anni, su Instagram, le prime foto "ardite" con Lato B in primo piano, assai gradite dai fan e dai suoi (ex?) tifosi. Poi il grande salto "di qualità", con l'apertura di un proprio profilo su OnlyFans, la comunità per adulti in cui gli utenti pagano per vedere contenuti esclusivi a luci rosse di star e starlette varie. Lo scorso 15 aprile, l'annuncio: "Ecco il mio primo video p***no", fatto in casa e ovviamente cliccatissimo.

