Lapo Elkann, "non conto niente? Allora...". Juventus nel caos, la clamorosa rissa su Allegri

Sono diventate subito un caso le frasi di Lapo Elkann su Twitter a proposito di Juventus e Massimiliano Allegri. Qualche giorno fa, l'indiscrezione mai confermata su un possibile cambio al vertice bianconero, con il proprietario John Elkann che sarebbe pronto a piazzare il fratello Lapo al posto del presidente e cugino Andrea Agnelli. Una staffetta che confermerebbe i rapporti non proprio idilliaci in famiglia.

Ecco spiegato il grande clamore per i tweet pepatissimi di Lapo dopo il deludente pareggio della Signora contro il Bologna. "Stiamo poco allegri!!! Allegri", ha scritto con un motto d'ironia. C'è chi ha visto in queste poche parole l'indizio sull'esonero imminente, a fine stagione, dello strapagato tecnico livornese, ritornato quest'anno a Torino e contestato per i risultati altalenanti in campionato, la pesante eliminazione in Champions League contro il Villarreal e il gioco non esaltante messo in mostra nel corso di tutta la stagione.



A seguito di centinaia di commenti, Lapo ha poi aggiunto altre perle su Twitter: "PS: Gli uomini passano la Juve resta". A conferma, dunque, della posizione molto dura su Allegri. Quindi, polemicamente, ha risposto a una frase che ha fatto il giro dei social nelle ultime ore: "'Lapo non conta niente'. Da ieri alcuni giornalisti & friends(?) si affrettano a ripeterlo. Vi vedo un po' nervosi. Non perdete tempo con chi non conta nulla! :). Buona Pasqua e Forza Juve. Ps: gli uomini passano, la Juve resta". A buon intenditore, poche (ma velenose) parole.

