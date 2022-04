"Non me ne frega un ca***". Cassano, fucilata contro Allegri: tra i due è finita malissimo

06 aprile 2022 a

“Allegri? Il signore Allegri, apro e chiudo parentesi, da quando io faccio la Bobo TV non mi chiama più, non mi manda più messaggi, si sarà offeso e non me ne frega un c**, perché prima della Bobo TV diceva ‘Sì, Antò, numero uno, numero uno'. Perfetto. Poi io dico il mio pensiero, non me ne frega un c***o, vivo lo stesso e anche molto bene”. Come al solito è un Antonio Cassano esplosivo quello che si presenta di fronte alle telecamere della Bobo Tv, senza peli sulla lingua. L’ex talento di Bari Vecchia, nell’ultimo appuntamento, ha rivelato che l’attuale tecnico della Juve se l’è presa per le sue parole spesso piccanti.

Cassano durissimo: “Allegri, non dire a Guardiola come si gioca a calcio” - La Juve, perdendo in casa con l’Inter, potrebbe aver detto addio definitivamente ai sogni Scudetto. E Cassano ha commentato così la partita: “Ho visto una partita di wrestling — ha aggiunto Fantanonio — Domenica sera la Juventus non ha meritato di perdere e l’Inter ha fatto tanta fatica. In particolar modo nel primo tempo hanno meritato il vantaggio, questa vittoria può dare grande slancio a Simone Inzaghi”. Per poi tuonare ancora contro Allegri: “Dopo la Bobo TV non mi parla e non mi scrive più, forse si sarà offeso — dice l’ex Roma e Milan — In un’intervista ha parlato dei lanci di Ederson. Ad Allegri dico: questa è una bugia gigantesca, non puoi permetterti di dire a Guardiola come si gioca a calcio”.

Cassano ancora: “Allegri, dopo il Villareal io mi sarei dimesso” - Perché “quando Ederson lancia è perché può mandare in porta l’attaccante — ha tuonato ancora Cassano — Allegri ha paura che lo mandino via, perché quest’anno ha fallito tutti gli obiettivi. Gli rimane solo la Coppa Italia e il quarto posto. Dopo una figura del genere col Villarreal io sarei andato da Agnelli a rescindere il contratto”. Tornando alla Juve “io riparto da Vlahovic — ha concluso l’ex attaccante — Non è demerito suo, è uno dei tre giocatori migliori al mondo, ma mi fa tenerezza vederlo giocare in questa squadra".

