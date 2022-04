Lapo Elkann cancella il mister con una frase: "Allegri...". Verso l'esonero? Terremoto alla Juventus

17 aprile 2022 a

Un altro deludente pareggio casalino per la Juventus, fermata dal Bologna in nove. Un solo punto e la corsa-Champions che si complica. Un risultato che agita la società bianconera. Sul banco degli imputati ovviamente il mister, Massimiliano Allegri, che ancora non è riuscito a dare un gioco decente alla Juve.

Dusan Vlahovic salva la Juve al 95', Arnautovic illude il Bologna: finisce 1-1

Poche azioni, poca costruzione, molto caos. Nonostante l'arrivo di Dusan Vlahovic, che comunque continua a togliere le castagne dal fuoco. E contro il mister, ecco che si scatena un tifoso eccellente: niente meno che Lapo Elkann. Il rampollo si sfoga su Twitter subito dopo la fine del match col Bolonga: "Stiamo poco allegri!!! Allegri...", ha cinguettato tagliente. E ogni riferimento non è puramente casuale.

Una clamorosa bocciatura da parte di Lapo, cugino del presidente della Juventus, Andrea Agnelli, e fratello di John, che guida Exor, la holding di famiglia a cui il club fa capo. Ma soprattutto, Lapo potrebbe presto essere il successore di Agnelli alla presidenza della Juve: le voci si ricorrono con insistenza da settimane. E alla luce di queste voci, la stroncatura di Allegri diventa ancor più pesante. Con Lapo presidente, per il tecnico toscano alla Juve non ci sarebbe più posto.

