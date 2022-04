Eurolega, brutta sconfitta per l'Olimpia: l'Efes vince al Forum 48-64

Fabrizio Carcano 19 aprile 2022 a

Brutta sconfitta per l’AX Armani Exchange Milano, asfaltata per 48-64 nella prima partita della serie dei playoff di Eurolega dai campioni d’Europa dell’Anadolu Efes Istanbul. Bravi a sbancare il Forum già nella prima partita, facendo saltare il fattore campo in una serie al meglio delle tre vittorie in cinque partite. La strada verso le final four di Belgrado si fa già in salita per un’Olimpia asfissiata dalla difesa fisica e sporca dei turchi e incapace in attacco di trovare continuità, se non con delle fiammate sporadiche di singoli giocatori come Bentil, Shields e Daniels.

Gara difficile fin dalla palla a due per Milano, che impatta duro contro la difesa tosta dei campioni d’Europa, che dominano l’area con il pivot Dunston e corrono con il play Larkin. Turchi avanti 6-9, l’Olimpia si aggrappa a capitan Melli, impatta e poi piazza un break di 7-2 per andare al riposo su un illusorio 16-11. Ma la corsa dell’attacco milanese praticamente finisce qui e nei successivi tre periodi arriveranno appena 32 punti. Nel secondo quarto infatti la difesa Efes diventa un muro impenetrabile, l’AX non segna per sette minuti e pur tenendo come può nella sua metà campo scivola sul 16-22. A togliere le castagne dal fuoco allo spento attacco milanese ci pensa il lungo Bentil con tre siluri consecutivi dall’angolo: Olimpia di nuovo sopra 26-25, ma il solito Larkin porta i suoi al riposo sul 26-29.

La ripresa è tutta degli ospiti. Al rientro in campo è il serbo Micic a trascinare l’Anadolu Efes ad un parziale di 9-0 sul 26-38. L’Olimpia prova a ricucire fino a meno nove con Shields ma l’Efes vira all’ultimo giro di boa sul 34-46. Otto punti di Daniels rivitalizzano l’attacco milanese ma dall’altra parte Larkin e Micic sono chirurgici e Singleton allunga sul 42-57, chiudendola virtualmente a 5 minuti dalla sirena. Finale senza storia, con Milano (già priva di Datome e Kell) che perde Melli per una caviglia girata, che lo mette a rischio anche per gara 2 di giovedì al Forum (ore 21).

“Abbiamo fatto una partita difensiva di alto livello e siamo stati bravi in attacco con Larkin e Micic. Siamo solo 1-0, ma Milano è una grande squadra e saprà reagire”, ha commentato in sala stampa il tecnico turco Ergin Ataman. Faccia scura per il coach dei milanesi, Ettore Messina: “È stata una serata molto complicata per noi, l’Efes ha giocato una grande partita difensiva e abbiamo sbagliato troppi tiri aperti. In difesa abbiamo tenuto, abbiamo fatto schifo un attacco. Abbiamo giocato una partita di basso livello. L’infortunio di Melli? Lo valuteremo domani, è un problema al polpaccio e sembra una brutta cosa. Tra 48 ore abbiamo un’altra partita.”

