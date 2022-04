Milan a Investcorp, "con gli arabi...": che fine farà Paolo Maldini a giugno

22 aprile 2022 a

Investcorp fa sul serio, ed Elliott si cela dietro al silenzio. La trattativa finalizzata al passaggio al fondo del Bahrain è avviatissima, secondo Il Giorno, con la “due diligence” a lavoro e un’operazione che potrebbe accadere nell’immediato futuro, visto che, come sembra, il "closing" è previsto entro maggio con la firma da parte del ricco Ceo Muhammad Bin Mahfud Al-Ardhi. Ma non dovrebbero esserci ribaltoni sulla gestione, dato che l’operato di Elliott si è fatto molto apprezzare, risanando le finanze del club rossonero, insieme alle attente operazioni del trio Maldini-Massara-Moncada. Pronto ora a rivendere il club a un fondo che investirà poco più di un miliardo di euro.

Staff riconfermato, si punta a crescita ricavi in Medio Oriente - Si resetterà dunque tutto, ripartendo da zero: un manager come Ivan Gazidis (il cui contratto scadrà a novembre) ha acquisito competenze e conoscenze specifiche in materia di Ffp ed è l'uomo giusto per i delicati rapporti con l'Uefa. Così come, sempre per Il Giorno, subito dovrebbe essere rinnovato il contratto (in scadenza a giugno) a Maldini e ai suoi più stretti collaboratori, visto che sarà proprio il mercato a fare la differenza rispetto al passato. Le strategie sono un occhio in meno al bilancio (almeno inizialmente) e l'intenzione di incrementare il budget anche per puntare più rapidamente alla crescita dei ricavi, magari sviluppando rapporti commerciali presenti in Medio Oriente. Se nel giro di 12 mesi questi ci sarà una crescita economica, avranno più margini anche con il Fair play finanziario.

Maldini e Massara aspettano segnali per il mercato - Intanto sul mercato Maldini e Massara attendono solo segnali, dopo aver quasi completato le operazioni Origi (svincolato dal Liverpool) e Botman (con il Lille). Senza dimenticare quel Renato Sanches su cui nelle ultime settimane è piombata anche la Juventus.

