Gigio Donnarumma, "pronto il ritorno al Milan": indiscrezioni-choc, aria di rivolta tra i tifosi. In Francia...

Non è un periodo facile per Gigio Donnarumma. E i suoi errori in questa stagione col Psg lo dimostrano chiaramente. L’ultimo grossolano sbaglio del portiere ex rossonero è stato quello con il Marsiglia nel match poi vinto dalla squadra di Mauricio Pochettino. Fa ancora discutere il tentativo in tuffo di Donnarumma di intercettare il pallone dopo un calcio d’angolo. La sua mossa infatti si è rivelata un vero disastro. Prima manca la palla e poi avviene il pareggio.

Adesso a gettare un'ulteriore ombra sul portiere italiano è L'Equipe, quotidiano sportivo francese, secondo cui Donnarumma sarebbe pronto a tornare al Milan. Il motivo? Il possibile passaggio di proprietà della società rossonera dal fondo americano Elliott a Investcorp del Bahrain. Questo - come spiega il Corriere della Sera - potrebbe portare a un ulteriore innalzamento delle ambizioni del Milan a livello nazionale ed europeo.

Il futuro di Donnarumma, tra l'altro, è legato anche a quello di Leonardo. Il direttore sportivo del Psg, infatti, potrebbe essere mandato via per l’ennesima delusione in Champions. Cosa c'entra il portiere azzurro? I due sono legati perché fu proprio il brasiliano a volere Gigio al Psg. Il Milan, intanto, non sembra sperare in questo ritorno, visto che dopo la partenza di Donnarumma, i tifosi si sono già abituati alle parate di Maignan, imbattuto in campionato da 564 minuti.

