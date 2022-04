Stefano Tacconi, il bollettino: "Condizioni gravi". Voci terrificanti: "Il vaccino, poi l'ischemia..."

25 aprile 2022 a

a

a

Dopo il malore accusato nella giornata di sabato 23 aprile, le condizioni di Stefano Tacconi sono gravi ma stazionarie. I medici sono cautamente ottimisti, e questa è già una buona notizia, per quanto l’ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana resti in prognosi riservata. Andrea Barbera, direttore della struttura di neurochirurgia dell’ospedale di Alessandria, ha emanato un bollettino medico per fare il punto della situazione.

Stefano Tacconi, il forte mal di testa e poi il ricovero: ecco cosa è successo

“Le condizioni di salute di Stefano Tacconi sono ancora importanti ma stazionarie - si legge - e la stazionarietà in questo caso è un evento favorevole. Sarà possibile avere una più precisa idea sugli siti solo nei prossimi giorni. Stefano Tacconi è arrivato in ospedale nel primo pomeriggio di ieri a seguito di una emorragia cerebrale da rottura di un aneurisma. Le condizioni sono apparse subito importanti e serie, abbiamo immediatamente svolto le indagini necessarie e svolto durante la notte un trattamento per evitare una seconda emorragia”.

"Cosa lo ha colpito". Stefano Tacconi, ricovero improvviso: ore drammatiche per l'ex Juve

Nel frattempo sui social si è scatenato il vergognoso sciacallaggio da parte dei soliti noti: siccome in passato Tacconi ha rilasciato dichiarazioni a favore dei vaccini, i no-vax hanno subito fatto insinuazioni sulla grave situazione dell’ex portiere e il fatto di essere vaccinato. Illazioni vergognose e prive di alcun fondamento, oltre che di umanità: bisogna essere davvero delle brutte persone per cercare fantomatiche correlazioni mentre un uomo rischia la vita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.