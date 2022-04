Novak Djokovic, problemi di salute: "Metabolismo condizionato", il sospetto più grave

26 aprile 2022 a

a

a

Novak Djokovic sta male, ma sulle sue condizioni il mistero è assoluto. “Non è coronavirus”, ha assicurato il tennista serbo, che però sta avendo pessime sensazioni in campo: gli è successo di nuovo a Belgrado, dove ha perso la finale dell’Atp 250 contro Andrei Rublev, che lo ha massacrato nel terzo set con un 6-0 che non ammette repliche.

Draghi "in botta da Wimbledon". Retroscena clamoroso: "Premier in pressing contro i russi"

Djokovic è rimasto vago, ma ha ammesso di avere un problema di salute: “Non voglio dare maggiori dettagli, ma è qualcosa che condiziona il mio metabolismo. È preoccupante avere quella sensazione in campo. La partita è stata lunga ed è in quel momento (il terzo set, ndr) che ho iniziato a star male. Mi era successo anche a Montecarlo”. Nel corso del torneo di Belgrado il tennista serbo ha dato vita a scene insolite, con continuo utilizzo di asciugamenti freddi durante i cambi di campo.

Djokovic a pezzi, fuori al primo turno a Montecarlo. Indizi pesanti: il Re è finito?

“Tutto il terzo set - ha spiegato - è stato simile a quello che stavo provando a Montecarlo (dove è stato battuto da Davidovich Fokina, ndr). Ecco perché penso che il recupero stia richiedendo più tempo di quanto mi aspettassi. Eppure mi alleno, faccio le cose che ho sempre fatto, non ho problemi con il corpo”. Insomma, il periodo è particolarmente complesso per Djokovic, che da novax ha potuto disputare solo tre tornei in stagione, non vincendone neanche uno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.