Franck Kessie al Barcellona? Non solo, "c'è l'accordo": il Milan perde un altro top player?

L’indiscrezione clamorosa dalla Spagna che lascia tutti stupiti. Il quotidiano di fede madridista, As, è sicuro: Alessio Romagnoli, in uscita dal Milan (il contratto è in scadenza alla fine di questa stagione) è uno degli obiettivi del Barcellona. Il difensore di Anzio, che tanto piace anche alla Lazio (squadra tifata sin da piccolo dal giocatore), è in orbita blaugrana. Affare ghiotto vista la possibilità di prenderlo gratis. Il giornale spagnolo parla di un possibile affare che potrebbe essere diretto dal direttore tecnico catalano, Mateu Alemany.

Lazio, e ora? - I rapporti tra l’agente Mino Raiola e il presidente Joan Laporta, infatti, sono ottimi. Il Barcellona sta cercando rinforzi per la difesa in vista della prossima stagione, e il 27enne rossonero rappresenterebbe una grossa opportunità. Tanto che potrebbe seguire il suo attuale compagno di squadra al Milan, Franck Kessie, direttamente in Catalogna, per giocare nella Liga, in Champions, e nella vasta cornice del Camp Nou.

E la Lazio, che sembrava aver chiuso l’operazione, ora cosa fa? Claudio Lotito ha incontrato l’entourage di Raiola, ha fatto la sua prima offerta: 2,2 milioni a stagione. Troppo pochi, Romagnoli ne chiede almeno 3,3 più bonus. E intanto il possibile inserimento del Barcellona potrebbe complicare i piani biancocelesti…

