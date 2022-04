Silvio Berlusconi, "c'è ancora lui sotto al Milan agli arabi": soldi e amici, l'incrocio sospetto

26 aprile 2022 a

Silvio Berlusconi è in qualche modo connesso con l’imminente passaggio di proprietà del Milan? Potrebbe, secondo Marco Zini che su Tag43 ha ricostruito i legami possibili tra il C cavaliere e il fondo Investcorp, che sta finalizzando l’acquisto dagli americani di Elliott: gira voce che la firma dell’accordo sia imminente. Ma in che modo gli arabi sarebbero connessi con Berlusconi?

“Investcorp, che ha base in Bahrain - scrive Zini - tra i suoi azionisti ne vanta uno molto noto in Italia, ovvero il fondo degli Emirati Arabi Mubadala. Investcorp è specializzata in private equity, settore immobiliare e infrastrutture. Mubadala è un fondo sovrano che da luglio del 2016 ne detiene una quota del 20 per cento”. E proprio Mubadala avrebbe un ottimo rapporto con Silvio Berlusconi, anche se per vie traverse: Mubadala vanta infatti un legame importante con Alberto Galassi, attuale amministratore delegato del gruppo Ferretti.

Galassi fu uno dei promotori dell’ingresso di Mubadala nel capitale di Piaggio Aero Industries, società della quale fu nominato presidente nel 2014. Poi grazie ai buoni rapporti con la finanza emiratina è entrato anche nel consiglio di amministrazione del Manchester City in qualità di consigliere, ruolo che ricopre tuttora. E arriviamo quindi al Milan di Berlusconi: nel 2013 i rossoneri erano messi male in classifica, ma Galliani acquistò Balotelli dal City. E indovinate chi ringraziò? Proprio Galassi…

