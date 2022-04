Paulo Dybala, dalla "Joya" alla disperazione: "Chi frega l'argentino all'Inter", il ribaltone

28 aprile 2022 a

Barcellona? No, impossibile. Nonostante il suo amico Dani Alves lo abbia ospitato nel capoluogo catalano, facendogli ritrovare il sorriso. Per Paulo Dybala, prossimo all’addio alla Juve, il futuro potrebbe essere all’Inter o in Premier League. Il Manchester United lo cerca con insistenza così come Beppe Marotta, perché non può non fare gola il suo status di parametro zero. L’agente della Joya, intanto, è a Londra in questi giorni, e ha incontrato tre club inglesi che sono interessati all’attaccante argentino: Arsenal, il Newcastle del ricco Fondo Pif e, appunto, i Red Devils, che hanno sondato il terreno per il giocatore.

Dybala, futuro a Manchester?

A ottobre 2018 proprio Dybala aveva segnato il gol nell’ultima sfida (vinta) tra gli inglesi e la Juve. Lo United intanto l’anno prossimo cambierà allenatore — con l’olandese Ten Hag, ex Ajax, pronto a sostituire Ralf Rangnick — e deve capire se Cristiano Ronaldo rimarrà o meno a Manchester. Paulo intanto valuta se andare nella squadra che aveva rifiutato nell’estate 2019 (tanto che Romelu Lukaku poi finì all’Inter), impuntandosi per rimanere a Torino. Ora la situazione è diversa e il gol di Sassuolo non è neanche stato festeggiato. Un centro importante per lui, dato che sono 114 gol in bianconero, e ora la Joya è a -1 da un mito come Roberto Baggio.

La Stampa: “La Joya preferisce andare all’estero”

Proprio come Baggio, dal 1990 al 1995 in bianconero prima di passare 27 anni fa al Milan, ora anche Dybala potrebbe andare a Milano. Anche se il calciatore, secondo La Stampa, vorrebbe trasferirsi all’estero e sta alla finestra, mentre aspetta notizie dai suoi procuratori (con buona pace dell'Inter, che verrebbe beffata dalle sirene britanniche). Intanto, restano quattro partite per chiudere al meglio in campionato, e per regalare la Coppa Italia (la finale l’11 maggio a Roma contro l’Inter) ai tifosi di Madama che l’hanno accompagnato per buona parte della sua carriera.

