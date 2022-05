Paulo Dybala? "Ti prego, non farlo": e lui risponde così. Il dettaglio che scatena il sospetto

06 maggio 2022 a

a

a

“Paulo, non andare all’Inter”. Glielo dice in preghiera, a Paulo Dybala, una giovane tifosa bianconera. Cinque semplici parole, arrivate chiare alla Joya, che, mentre in macchina stava firmando alcuni autografi all’uscita dalla Continassa, ha replicato con un sorriso ‘birichino’ alla richiesta della tifosa di Madama.

Paulo Dybala, dalla "Joya" alla disperazione: "Chi frega l'argentino all'Inter", il ribaltone

Una risatina di circostanza dopo una battuta sentita male o un modo gentile per non rispondere a una mezza verità? Quello che al momento è certo è che l’argentino ex Palermo lascerà la Juve a fine stagione, dopo non aver trovato l’accordo per il rinnovo con i vertici bianconeri: dal presidente Agnelli a Nedved e Arrivabene. Non rientrando più neanche nei piani di Massimiliano Allegri, che, non è un mistero, gradirebbe l’arrivo di Nicolò Zaniolo dalla Roma a Torino.

La Juve vince in rimonta su un ottimo Sassuolo: Champions blindata

Dybala, vai all’Inter o all’estero?

Il futuro della Joya, intanto, è ancora tutto da scrivere. E se il Corriere della Sera lo ha dato in settimana per certo alla Juve, il Corriere dello Sport ha invece sottolineato che nulla è ancora ufficiale e che il Borussia Dortmund sta facendo sul serio, mettendo sul piatto un contratto da 4,5 milioni di euro netti a stagione e la centralità nel progetto della squadra allenata da Marco Rose. Proprio questi giorni al Corsport, inoltre, l’intermediario di Dybala, Jorge Antun, ha sottolineato a chiare parole che Paulo non ha ancora deciso niente, e non ha nemmeno fretta di farlo: “Smentisco alcun accordo con alcuna squadra al momento — le parole dell’agente — Il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, nessun accordo è stato raggiunto con alcuna squadra in Italia e all’estero in questo momento”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.