Capello demolisce Ancelotti con 3 parole: "La sua è famosa...". Rosica? Cosa c'è dietro l'attacco

08 maggio 2022 a

Fabio Capello forse non ha digerito il quinto accesso in finale da parte di Carlo Ancelotti. Entrambi ex allenatori del Milan hanno avuto carriere differenti. Il primo la Coppa Campioni è riuscita a vincerla solo con il Milan nella finale del 1994 contro il Barcellona. Ancelotti invece si è ripetuto a Madrid dove ha vinto un'altra coppa dopo le due con il Milan. E in questo momento è in pole position per vincere un'altra coppa con il Real Madrid dopo aver ottenuto contro il Manchester City, all'ultimo respiro, il pass per la finalissima contro i Reds del Liverpool.

Ma nel mondo del calcio c'è chi attacca Ancelotti affermando che le sue vittorie sono spesso basate sulla fortuna. E tra questi c'è anche, a sorpresa, Fabio Capello che non usa giri di parole e afferma: "Ho visto un Real Madrid convinto della propria forza: ha creato delle occasioni, Vinicius ne ha sbagliate due clamorose. Ha avuto il colpo di fortuna al momento giusto, la fortuna di Carletto è famosa e dà il colpo d'ala che lo porta a volare. Però a me è piaciuto questo Real, ha giocato con determinazione, ha cercato di non farsi sorprendere. Aveva detto che voleva una difesa attenta, lo è stata abbastanza. Ha avuto un colpo di fortuna anche col salvataggio sulla riga, però credo che vista stasera la vittoria sia meritata".

A proposito della finalissima contro i Reds di Jurgen Klopp: "Sarà molto interessante, il Liverpool gioca un calcio molto verticale e veloce". Insomma per Capello il Real Madrid e Ancelotti hanno avuto solo fortuna. Parole, quelle dell'ex tecnico del Milan, della Roma, della Juve e del Real, che accenderanno sicuramente le polemiche. Ma di fatto a questo punto solo l'ennesima finale di Ancelotti, per l'esattezza la quinta, potrà dire davvero chi ha ragione...

