Sandro Tonali, "vi dico cosa ha fatto Ibra...": il retroscena sulla vittoria del Milan a Verona

Il gol del vantaggio a Verona nella partita del suo 22esimo compleanno. Un giorno da sogno per Sandro Tonali, che con il suo Milan, dopo la vittoria del Bentegodi, vuole con forza questo Scudetto. E ora, a due giornate dalla fine, l’Inter è di nuovo a -2, mentre domenica per l’ultima a San Siro arriva l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. "È una notte bellissima per me e per i milanisti — ha detto il centrocampista a Dazn dopo la gara — Oggi abbiamo capito che siamo forti, sotto 1-0, in uno stadio difficile. Nelle ultime partite non partivamo al 100%, abbiamo dimostrato di essere concentrati su tutti gli aspetti”.

Tonali: “Ibra decisivo, essere tifoso del Milan conta in campo”

Un giocatore decisivo in questo finale di campionato, e sempre più in gol: oltre alla doppietta di Verona (il gol dell’1-0 annullato dal Var, ndr), la rete della vittoria all’Olimpico contro la Lazio.

Un Tonali quasi alla Ibra: “Se Zlatan ci ha caricato? Quando dice una cosa così vuole dire che anche lui è lì con noi, vuole vincere e l’ha voluta vincere — ha continuato Sandro — Quando è entrato ha messo il suo zampino sul terzo gol”. La favola perfetta, perché l’ex centrocampista del Brescia è tifoso del Diavolo sin da bambino e veder segnare lui è come veder segnare uno di loro: "Se conta essere tifoso del Milan? Credo di sì — ha concluso Tonali a Dazn — quando vince il Milan sono contento due volte e quando perde non è la stessa cosa. Ci sono pro e contro, ma essere milanista in serate così è un vantaggio".

