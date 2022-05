Emma Raducanu, "che caz***o". La tennista inglese e il disastro a luci rosse in mondovisione

10 maggio 2022 a

a

a

Gaffe clamorosa quella commessa dalla campionessa di tennis Emma Raducanu. La 18enne britannica, pronta per gli Internazionali di Tennis al Foro Italico, si è resa protagonista di uno scivolone che è già diventato virale sui social. In un'intervista realizzata da SuperTennis, le è stato chiesto se conoscesse qualche parola in italiano. E lei prima si è mostrata un po' titubante, poi in maniera piuttosto spensierata ma anche ingenua ha risposto "Sì, che ca**o"".

Haaland, l'ultimo capolavoro di Raiola: "Quanto guadagnerà al City". E la commissione... cifre-choc

Dopo aver notato la reazione degli intervistatori, la tennista ha subito chiesto se avesse detto qualcosa di brutto. La giornalista allora ha sdrammatizzato dicendo "un pochino". A quel punto la Raducanu ha chiesto quale fosse il significato della parola detta per sbaglio e l'intervistatrice sorridendo ha risposto: "Dopo te lo dico". La 18enne ha sorriso e ha confessato che "un suo amico dice quelle cose". Al secondo tentativo, poi, Emma ha detto di aver imparato anche un'altra parola in italiano, "Buongiorno".

Al di là della gaffe, che poi ha fatto scoppiare dalle risate anche lei, Emma Raducanu - nonostante la giovane età - può già contare su una carriera incredibile: lo scorso settembre ha vinto gli US Open, senza perdere nemmeno un set. Anche sui social è amatissima. Ora la campionessa è a Roma, dove si stanno disputando gli Internazionali d'Italia 2022. Il suo scivolone ha strappato un sorriso a tutti e su Twitter è diventato subito virale.

"Non sapevo di dover giocare, chiamato all'ultimo". Zeppieri al Foro Italico, blitz a sorpresa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.