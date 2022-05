Marc Marquez, addio MotoGp? "Ogni tanto mi chiedo se..."

11 maggio 2022 a

“Ogni tanto mi chiedo se valga la pena continuare a correre. Finora la mia risposta è sempre stata affermativa. So di correre molti rischi, ma è così che ho vinto otto titoli mondiali”. Parole forti quelle di Marc Marquez, che si è raccontato in un’intervista con la nota testata francese L’Equipe. I tempi dei sei titoli in sette stagioni dal 2013 al 2019, però, sono lontani, con uno stile di guida da reinventare e a contorno dei problemi fisici attuali: “Ora guido facendo i conti con un braccio che non è lo stesso — dice ancora l’otto volte iridato — Per sopperire a questo limite devo usare di più le gambe per controllare la moto. E so che devo evitare a tutti i costi un nuovo colpo alla testa per evitare possibili problemi di vista”.

Marquez: “Sento di poter lottare ancora per il Mondiale” - La diplopia resta uno spauracchio con cui Marquez deve necessariamente fare i conti ogni volta che sale in sella: “I medici mi hanno spiegato che il mio nervo ottico può risentire non solo della violenza dell’impatto, ma anche dell’angolazione del colpo ricevuto — ha aggiunto il pilota Honda — Di conseguenza gli effetti di una caduta possono essere incerti”. Il timore per un eventuale incidente, però, non mina il coraggio di Marc, che, nonostante la sfortuna, non smette di puntare in alto: “Lottare ancora per il podio e la vittoria mi motiva. Sì, sento nel mio cuore che giocarsi il titolo è ancora un obiettivo realizzabile”.

Marquez cerca la rimonta in classifica su Quartararo - Anche se le possibilità di vittoria di quest’anno, al momento, sono un po’ lontane. Il quarto posto dell’ultimo GP di Jerez è il risultato migliore di un inizio stagione condizionato dalle non-partecipazioni in Indonesia e Argentina, per la caduta nel warm-up a Mandalika che ha poi fatto ritornare la diplopia (patita nella fine del 2021) a Marquez. Lo spagnolo è ora nono con 44 punti; il leader e Campione 2021 della Yamaha, Fabio Quartararo, è invece a quota 89, attualmente sopra di 45 lunghezze.

