Marcelo cacciato dal Lione, "troppe flatulenze". Un retroscena choc

Venire allontanato dalla squadra per “comportamento inappropriato”. Una triste sorte capitata a Marcelo Antonio Guedes Filho (per tutti noto conosciuto semplicemente come Marcelo): messo fuori rosa dal Lione la scorsa estate dopo la seconda giornata di Ligue 1, quando la squadra allenata da Peter Bosz ha perso sul campo dell’Angers per 3-0. Allora il difensore brasiliano, classe 1987 e a gennaio passato al Bordeaux, riporta L’Équipe, avrebbe emesso una flatulenza all'interno degli spogliatoi durante il discorso del capitano Léo Dubois.

Marcelo, la risata costata cara - Marcelo, mentre il suo compagno stava parlando, rideva e scherzava dopo una prestazione disastrosa della squadra (e pure personale, visto che si era reso protagonista in negativo con un autogol). Un comportamento che non è andato giù al direttore sportivo, Juninho Pernambucano, ex capitano e colonna del club francese, che ha portato all’esclusione dalla squadra del difensore, con "retrocessione" agli allenamenti con le riserve, fino alla cessione al Bordeaux durante il mese di gennaio.

I numeri di Marcelo quest’anno - Per Marcelo Antonio Guedes Filho le partite giocate in stagione in Ligue 1 finora sono 11: due con il Lione, le rimanenti col Bordeaux. Con le Rondinelle non è stato convocato per quattro gare di fila. Prima del passaggio dello scorso gennaio, il giocatore ha giocato con le riserve del Lione altre 11 partite, segnando persino tre reti. Resta comunque una non bella annata per il brasiliano…

