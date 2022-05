Luciano Spalletti, lo striscione-choc degli ultrà del Napoli: "Te la ridiamo, basta che te ne vai"

12 maggio 2022 a

La macchina rubata a Luciano Spalletti lo scorso ottobre? I presunti ladri sono tornati a farsi sentire con un messaggio shock affisso nel piazzale dello stadio Maradona: "16-10-21: Spalletti, la Panda te la restituiamo... Bast' ca te ne vaje!”. Un invito esplicito al tecnico toscano per lasciare squadra e città, nonostante il Napoli sia stato in lotta per lo scudetto fino a qualche giornata fa e la qualificazione in Champions League, richiesta dalla società, sia arrivata. In campionato il club partenopeo è terzo in classifica con 73 punti, sette in meno del Milan capolista e a cinque lunghezze di svantaggio dall’Inter. Mentre la Juventus, quarta e anche lei ufficialmente in Champions, è ferma a 69 dopo il ko di Genoa.

Napoli beffato dalla Roma al 91', la scudetto si allontana

Ultras Napoli, polemica contro squadra e società

Spalletti aveva perso la sua vettura sotto il parcheggio dell’hotel del centro che l’allenatore usa come abitazione a Napoli. Mentre lo striscione rilasciato mercoledì è da ricollegarsi a un momento di tensione all'interno della tifoseria partenopea.





Basti pensare a quello esposto lunedì (giorno del 35esimo anniversario del primo scudetto del Napoli): "10 maggio 1987: 35 anni or sono, altri uomini, altri valori. Della mer.. attuale preserviamo solo i colori".

Napoli, addio scudetto: umiliato dall'Empoli, clamorosa rimonta da 0-2 in dieci minuti

Il terzo posto non basta, quindi, e la possibilità sfumata, nel finale di stagione, di vincere il campionato è una ferita ancora aperta in città. Intanto, il futuro dell’ex tecnico di Roma e Inter è ancora da decifrare. E se De Laurentiis, nonostante le diverse punzecchiature, lo vede al centro del progetto anche per la prossima stagione, lo stesso allenatore si è mostrato disponibile a restare. Va però capito se questo striscione porterà a nuove riflessioni, da ambo le parti.

