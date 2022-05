Gigio Donnarumma: "Che voto do alla mia stagione? Diciamo un...". Sconcerto: cosa gli esce di bocca

13 maggio 2022 a

“L’alternanza? Il club sa che deve fare delle scelte. E sì, rimarrò a Parigi anche l’anno prossimo”. Gigio Donnarumma si è raccontato in una lunga intervista all’agenza France Press, parlando della titolarità che quest’anno ha alternato con l’ex portiere del Real, Keylor Navas. E non è la prima volta che il campano esterna un certo malcontento per tale situazione, per poi definire la sua stagione: "Che voto mi do? Non è stata facile, diciamo un 7. So di poter fare di più, non ho giocato tante partite, solo la metà, e non è stato facile perché nelle condizioni in cui ho vissuto non ho potuto rendere al massimo. Ma sono convinto di poter dare molto di più a questo club".

Il rapporto con Keylor Navas, intanto, è stato più che buono: "Ho un ottimo rapporto con lui, siamo due bravi ragazzi e abbiamo capito la situazione — ha detto Gigio —. È stata dura anche per lui, ma diciamo che ce la siamo cavata bene, con tutto il gruppo e soprattutto tra noi due”. Quindi un commento sull’errore nel gol di Benzema contro il Real Madrid in Champions: “Non mi sento colpevole, per niente. Sappiamo com'è andata, il gol non era regolare, anche se avremmo potuto gestire meglio il resto della partita — dice l’ex Milan —. Ora però dobbiamo guardare avanti, il passato è passato, non c'è niente che possiamo fare per tornare indietro. L'anno prossimo mostreremo a tutti chi siamo. Abbiamo i mezzi per vincere in Europa, ma non deve diventare un’ossessione”.

Donnarumma: “L’Italia fuori dai Mondiali dura da digerire”

E ancora: “L’ossessione non ci porterebbe da nessuna parte, dobbiamo solo mantenere la calma, fare quello che sappiamo fare, giocare a calcio, lavorare e i risultati arriveranno”. Per poi concludere con una riflessione sull’esclusione dell’Italia dai Mondiali in Qatar, arrivata dopo la sconfitta contro la Macedonia del Nord: “È stata dura, durissima da digerire. Sono stati giorni difficili, ma come ho detto, non si torna indietro. Quello che abbiamo fatto agli Europei rimarrà nella storia, abbiamo ottenuto un risultato incredibile. Ma l'Italia deve andare al Mondiale, sempre, e purtroppo non ci siamo riusciti".

