Marchisio scatena la tempesta: "Ma che dite". Cosa è successo subito dopo il fischio finale

13 maggio 2022 a

Claudio Marchisio mastica amaro. Dopo la sconfitta con l'Inter in finale di Coppa Italia, deve fare i conti con i commenti sulla sua Juventus che si appresta a chiudere una stagione mediocre con un quarto posto valido per la Champions.

E così l'ex centrocampista sui social si è scatenato per difendere i colori bianconeri cercando di dare una calmata sia agli interisti che hanno attaccato la Juve sia anche agli stessi juventini a suo dire troppo critici nei confronti del club che ha di fatto, impossibile negarlo, dominato in Italia negli ultimi 10 anni. Su twitter Marchisio è intervenuto a gamba tesa: "Era dal 2010/2011 che la #Juve non alzava un trofeo in una singola stagione. Sono davvero tanti tanti tanti anni‼️ Quando qualcuno riuscirà a fare quello che la @juventusfc ha fatto per così tanto tempo, solo allora potrò accettare certi commenti". Parole di fuoco che hanno acceso e non poco il dibattito sui social. Tanti tifosi della Juve vorrebbero un cambio della guardia e a questo punto una partenza di Allegri pare del tutto però improbabile.

L'allenatore della Juve ha un contratto pesantissimo per 4 anni. A Torino non sono abituati a repentini cambi in panchina e molto probabilmente Allegri resterà al suo posto. Ma di certo una crepa nel popolo juventino si è aperta. Una crepa che non può essere chiusa in breve tempo. La squadra deve immediatamente proiettarsi già alla prossima stagione per tornare a vincere.

