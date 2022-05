Gigio Donnarumma, "questa è una vergogna": insulti, per lui finisce davvero malissimo

16 maggio 2022 a

Gigio Donnarumma è stato eletto miglior portiere del campionato francese per la stagione 2021-2022. Nella serata di gala in cui è stato consegnato a Mbappè il premio come miglior gicatore della Ligue 1, anche Gigio ha raccolto il suo trofeo. Il premio riguarda le prestazioni di Gigio solo nel campionato francese e dunque non entra nella carrellata delle sue "esibizioni" lo strafalcione costato la Champions ai parigini. Ma l'assegnazione del premio (che di fatto ha bocciato senza se e senza ma il suo "coinquilino", Keylor Navas) ha sollevato una marea di polemiche. Polemiche feroci che si sono abbattute sul portiere un minuto dopo la fine della cerimonia.

L'espressione più utilizzata sui social è "vergogna", per non parlare di altre parole più colorite che rasentano l'insulto. Va detto che il premio è stato dato a Donnarumma grazie al voto dei suoi stessi colleghi di Lugue 1. Ma ciò non basta a zittire la rivolta social che si sono letteralmente scatenati.

E, come ricorda Fanpage, basta dare un'occhiata alle percentuali delle parate dei portieri di Ligue 1 per capire come stanno davvero le cose: al primo posto c'è proprio il suo compagno nel Psg Navas (78,7%), che aveva vinto il premio lo scorso anno, davanti a Walter Benitez del Nizza. Insomma, a quanto pare, tra Gigio e Parigi non è scattata la scintilla. Già pronto per un rientro frettoloso in Italia?

