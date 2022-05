Gigio Donnarumma: "Mino Raiola, ti ho fatto una promessa e la manterrò". Travolto dagli insulti: la vergogna

02 maggio 2022 a

“Sono così triste che non so neanche se riuscirò a dire tutto quello che vorrei. Mino, sei stato unico per me, ti ringrazio per essere stato al mio fianco da quando ero un ragazzino fino a oggi e so che anche da lassù starai sempre a guardarmi e a incitarmi come hai sempre fatto. Ti ho fatto una promessa tempo fa, sappi che la manterrò. Ti voglio bene, mi manchi già”. Parole dolcissime, al miele, che Gigio Donnarumma ha rivolto a Mino Raiola, suo procuratore e re del calciomercato, scomparso sabato scorso a 54 anni per un male che lo ha portato via troppo presto. La foto a corredo del messaggio è il ritratto di uno dei tanti momenti felici vissuti insieme: Raiola stappa sorridente una bottiglia e accanto a lui c’è il portiere del Psg e della Nazionale, fino all’anno scorso con la maglia del Milan.

Il post fa scattare ancora l’ira dei tifosi rossoneri - Ma la frase “Ti ho fatto una promessa tempo fa, sappi che la manterrò”, ha scatenato l’ennesima polemica sui social. Soprattutto dei tifosi del Milan, ancora delusi per l’addio traumatico a parametro zero di del portiere la scorsa estate. Alcune riportate dal Corriere della Sera: “Hai fatto le promesse a Mino e le promesse al Milan che ti ha dato così tanto le hai prese a calci”, o “Tornerai al Milan a fare il secondo con lo stipendio di Daniel Maldini”.

E ancora: “Lui è stato la tua fortuna economica ma la tua disgrazia calcistica lo vuoi capire?”. Infine: “Umanamente mi dispiace tanto per Raiola. Ma se la tua promessa è il pallone d’oro, sappi che non è cosa tua”. Parole di odio e rabbia, che difficilmente si placheranno (almeno per i prossimi anni).

