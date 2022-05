"Beppe Marotta? Non si è fatto sentire...": quella voce dal Sassuolo che spaventa il Milan

17 maggio 2022 a

Il derby milanese è arrivato fino all’ultima giornata, anche se i fari sono tutti puntati su Sassuolo, al Mapei Stadium, dove la Milan basterà un pari per vincere lo Scudetto 2021-22. Risultato, insieme alla vittoria, che renderebbe vano l’eventuale successo dell’Inter contro la Samp a San Siro. Intanto, i tifosi rossoneri sono scatenati, tanto da aver esaurito in meno di 20 minuti i biglietti messi a disposizione dai padroni di casa. Intanto, l’a.d. neroverde, Giovanni Carnevali, ha detto la sua in un’intervista al Corriere della Sera: “Il Milan fa bene a pensare a eventuali festeggiamenti — ha dichiarato — perché ha due risultati a disposizione. Detto questo, noi abbiamo il dovere di concludere il campionato nel migliore dei modi. Non regaleremo nulla, per essere chiari".

Carnevali: "Marotta? Ancora non si è fatto sentire"

La speranza, per Carnevali, “è che la partita con il Milan arrivi e si concluda in fretta — ha aggiunto sempre al Corriere —. Dalla settimana scorsa il mio telefono non smette di squillare e domenica sera poi si è scatenato l’inferno. È bello che il campionato sia così avvincente fino alla fine. Sorpreso? Sì perché l’Inter e il Napoli sulla carta avevano qualcosa in più. Però i rossoneri hanno dimostrato nelle ultime quattro partite di essere davvero i più forti. Complimenti a Pioli per il lavoro che ha svolto”. Intanto diversi pezzi della squadra — Scamacca, Raspadori, Berardi, Traoré e Frattesi — interessano a varie squadre top, come Milan, Inter e Juve: “Marotta? Non si è fatto sentire. Però mica solo con lui ho un grande rapporto. Ho buone relazioni anche con Maldini e pure con Massara che è stato mio giocatore al Pavia, quando ero ds. C’era anche Allegri in quella squadra”.

Da Berardi a Scamacca

Su Berardi: “Ha fatto una grande stagione, 14 gol e 15 assist — ha detto l’a.d. — Non vedo nel suo ruolo giocatori più forti. Il Milan? A suo tempo, prima che il club fosse al centro di trattative di cessione, avevo incontrato i dirigenti che avevano chiesto informazioni su più giocatori. Ora con le voci di vendita della società si è bloccato tutto”. Scamacca, invece, piace all’Inter: “Pochi in Europa hanno le sue caratteristiche, ha grande prospettiva — ha concluso Carnavali — Piace ai nerazzurri come ad altri, ma il calcio italiano economicamente non sta attraversando un momento di prosperità. Mi piacerebbe che restasse in A per dare più valore alla Nazionale ma temo che abbia più mercato all’estero”.

