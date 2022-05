Ivan Perisic? "Dopo questa foto...": perché l'Inter sprofonda nel dramma

17 maggio 2022 a

a

a

Ivan Perisic si sta godendo una gita a Gardaland insieme ai figli, sfruttando il giorno libero prima dell’ultimo atto della stagione, quello che vedrà l’Inter sperare in un passo falso del Milan a Sassuolo per provare a mettere le mani anche sullo scudetto. Mentre Perisic ha staccato la spina per qualche ora, impazzano le voci di mercato che lo riguardano: la Gazzetta dello Sport si è sbilanciata parecchio, parlando di una trattativa molto avanzata tra gli agenti del croato e la Juventus.

Milan-Inter, lo scudetto è già stato assegnato: la sentenza della cabala, per chi è già finita

I bianconeri sarebbero pronti a fargli firmare un biennale da 6 milioni di euro, con un’opzione per il terzo anno. L’Inter invece non si è spinta oltre i 4,5 milioni, segno che non vuole fare follie per un calciatore che è sì stato determinante in questa stagione, uno dei migliori dell’intera rosa, ma che al tempo stesso ha già 33 anni. Inoltre i nerazzurri hanno il sostituto in casa, quel Robin Gosens prelevato dall’Atalanta a gennaio e che sicuramente reclamerà più spazio nella prossima stagione.

Milan: Maignan, Tomori e Kalulu? Intreccio a tre, dove si decide la corsa-scudetto

Sebbene le indiscrezioni sembrano spingere Perisic in direzione Torino, i segnali che arrivano dai social sono contrastanti: alle voci di mercato il croato ha infatti risposto con alcuni post su Instagram di chiara fede nerazzurra. Non resta quindi che aspettare nuovi sviluppi, anche se la Gazzetta dello Sport parla di un Perisic “bloccato” dalla Juve.

La Juventus saluta Chiellini ma si fa fregare all'ultimo minuto. Attenzione al gesto di Vlahovic dopo il gol...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.