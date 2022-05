Inter, i soldi arrivano dalla cessione di Bastoni: operazione clamorosa, chi affiancano a Lautaro

18 maggio 2022 a

Con una lotta campionato ancora da decidere, Beppe Marotta si tuffa sul mercato per allestire un’Inter ancor più competitiva in vista della prossima stagione. La prima cosa da fare, per La Gazzetta dello Sport, è tenersi stretto Lautaro Martinez, studiando una strategia alternativa legata alle cessioni, anche a costo di rinunciare a un altro big. Le necessità di bilancio esistono, ma il club nerazzurro vuole tenersi stretto il ‘Toro’, che oggi partirebbe solo di fronte a offerte pre Covid, ovvero intorno agli 80 milioni di euro.

L’altro obiettivo poi è quello di assicurarsi Paulo Dybala, in uscita dalla Juve a fine stagione. Se i bianconeri potrebbero fare lo sgarbo ai rivali assicurandosi Ivan Perisic a costo zero per la prossima stagione, i nerazzurri hanno mosso tutti i passi che dovevano fare, dopo aver avviato i contatti con la Joya oramai da diversi mesi. Per la Gazzetta, presto si entrerà nella fase operativa, con l’offerta vera e propria, che non si discosterà troppo da un quadriennale da 6 milioni più (ricchi) bonus a stagione. Anche l’Arsenal qualche settimana fa si era informato, ma è evidente che senza Champions il club inglese non sia nelle condizioni di essere appetibile. L’Inter è sempre stata lì. E i dirigenti nerazzurri sono informati passo dopo passo di quanto avviene intorno a Lautaro.

Dybala dovrebbe prendere il posto di Alexis Sanchez, (che ha interessi da Argentina, il River Plate, e dalla Spagna) seppure l’impatto a bilancio di Paulo resti superiore di quello del cileno (12 milioni lordi contro 9,5), con Correa, arrivato scorsa estate dalla Lazio, che verrà riconfermato nonostante la stagione difficile a Milano. Mentre potrebbero esserci degli addi importanti, data la necessità di fare plusvalenze per circa 60 milioni: Dumfries ha estimatori in Premier League, ma potrebbe partire un difensore il cui nome è quello di Alessandro Bastoni. All’ex Parma è stato fatto un rinnovo fino al 2024, di poca durata. E garantirebbe un introito importante: la valutazione non sarebbe di sicuro inferiore a quella che un anno fa portò Romero al Tottenham per 55 milioni di euro (45 di parte fissa più 10 di bonus).

