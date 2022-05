Andres Iniesta, ve lo ricordate? Uno choc, il suo volto oggi: irriconoscibile

20 maggio 2022 a

a

a

Ve lo ricordate, Andres Iniesta? Ha dominato il calcio europeo con il Barcellona e quello mondiale con la Spagna. Oggi ha 37 anni, ha lasciato il blaugrana nel 2018 e milita nella J League giapponese, squadra con cui ha vinto nel 2019 la Coppa dell'Imperatore – primo storico trofeo del club – e l'anno dopo, come ricorda Fanpage, la Supercoppa nazionale.

Insomma, i successi continuano. Certo successi differenti rispetto alle 9 Liga e alle 4 Champions League vinte con il Barcellona, senza contare il Mondiale e i due Europei con le Furie Rosse. In Giappone, per inciso, ha già messo a segno 23 gol e 22 assist in 101 presenze. E al ritiro, Iniesta, non ci pensa nemmeno. Anzi, negli ultimi giorni filtrano indiscrezioni clamorose secondo le quali potrebbe presto tornare in forza al Barcellona. In veste di giocatore. Staremo a vedere, avrebbe del clamoroso (soprattutto perché in panchina c'è Xavi).

Tant'è, Iniesta oggi appare... irriconoscibile. Non ce ne voglia, ma dimostra ben più di quei 37 anni mostrati dal suo passaporto. Già, il suo volto si è trasformato. Ed è tagliente il titolo che Dagospia dà all'articolo di Fanpage che dà conto del possibile ritorno in blaugrana: "Lo riconoscete? Oggi somiglia a Bertinotti ma è stato il Michelangelo del centrocampo di una delle squadre più vincenti di sempre". E in effetti, in Iniesta, qualcosa di Fausto Bertinotti lo si può trovare...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.