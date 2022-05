Charles Leclerc, l'errore e poi la magia: super pole in Spagna, Verstappen fregato dalla sua Red Bull

21 maggio 2022 a

Mentre Max Verstappen lamentava in un team radio di non avere più potenza, Charles Leclerc estraeva il classico asso dalla manica, conquistando la pole position con un tempo stratosferico. Il pilota monegasco è stato il più veloce di tutti con la sua Ferrari, girando in 1’18’’750. E pensare che il Q3 era partito malissimo per Leclerc, che a causa di un errore si era girato annullando il suo tempo.

Dopo il rientro ai box, Leclerc ha avuto un solo tentativo ma lo ha sfruttato al meglio, scendendo sotto l’1’19’’ e piazzando la sua Ferrari davanti a tutti. Secondo Max Verstappen, che a causa del problema di potenza non ha potuto terminare il suo ultimo tentativo e si è dovuto accontentare del primo tempo realizzato, che è comunque un ottimo 1’19’’073. Terzo Carlos Sainz, che sul circuito di casa è arrivato vicino alla Red Bull dell’olandese: lo spagnolo della Ferrari ha chiuso in 1’19’’166. Quarto George Russell, che ha confermato i progressi che la Mercedes aveva già palesato nel corso delle prove libere.

Russell ha chiuso in 1’19’’393 ed è uscito a mettere dietro l’altra Red Bull, quella di Sergio Perez, anche se di pochissimo. Sesto Lewis Hamilton, che paga ancora una volta dazio rispetto al compagno di squadra e non va oltre l’1’19’’512. A chiudere la top 10 Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo e Mick Schumacher.

