Milan, "avete visto...": vince lo Scudetto e scoppia l'inferno, l'inquietante sospetto

Il Milan si porta a casa lo scudetto. La vittoria dell'Inter contro la Sampdoria non basta ed ecco che su Twitter si scatenano i sospetti. "L'Inter perde il derby di ritorno di campionato, da lì in poi: 7 punti in 7 partite. Il Milan perde il derby di ritorno di Coppa Italia, da lì in poi: 5 vittorie consecutive. Differenze abissali di mentalità", si legge sulla pagina "L'interista tradizionalista". E sotto piovono numerosi commenti.

C'è chi arriva a dire: "Il modo in cui il Sassuolo la sta regalando al Milan è il karma per tutte le porcate fatte dall'Inter quest'anno". E ancora: "Ok, tra Inter e Milan quest'anno lo merita sicuramente il Milan. Fatta questa necessaria premessa bisogna ammettere che oggi il Sassuolo non sta proprio giocando". Insomma, non manca chi dubita della vittoria dei rossoneri.

In ogni caso per l'Inter è stata una vera propria delusione. Basta pensare che Ivan Perisic è stato immortalato nel tunnel a terra, amareggiato per come sono andate le cose. O che a fine partita alcuni giocatori come Dimarco, Ranocchia e Lautaro sono stati beccati in lacrime e sono andati sotto la curva a prendersi il caloroso applauso e i cori dei tifosi.

