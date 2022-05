Inter, colpo di scena: l'addio che può stravolgere la squadra

24 maggio 2022 a

L’Inter ha vinto due trofei, ha perso lo scudetto al fotofinish contro il Milan ed è tornata agli ottavi di Champions dopo undici anni. Eppure anche quest’estate potrebbe essere complessa per i nerazzurri, con la società che potrebbe vendere almeno uno dei suoi pezzi più pregiati per fare cassa. In questo senso il nome caldo è quello di Alessandro Bastoni: pilastro della difesa interista e presto anche di quella italiana, potrebbe essere lui il sacrificato sull’altare delle plusvalenze.

Si vocifera che il Tottenham sia piombato su di lui per dare un segnale ad Antonio Conte, che dopo aver ottenuto la qualificazione in Champions League si aspetta investimenti importanti da parte della società per rimanere alla guida degli Spurs. Un’operazione che potrebbe portare parecchio cash nelle casse dell’Inter, almeno 50-60 milioni considerando i prezzi che girano in Inghilterra per i difensori e soprattutto il livello attuale e potenziale di Bastoni.

Nel frattempo, però, più concrete sono le operazioni in entrata: l’Inter ha fatto la sua ultima offerta a Ivan Perisic, un biennale da 5 milioni fissi più bonus. Entro la prossima settimana è attesa la risposta del croato, con la Juve e qualche club di Premier League che rimangono alla finestra. E poi il capitolo Paulo Dybala: il calciatore avrebbe individuato nell’Inter la sua destinazione preferita, ma i nerazzurri stanno valutando l’operazione, dato che servirà almeno un contratto da 6 milioni l’anno più bonus.

