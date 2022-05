Charles Leclerc ai box dopo la rottura: "Quando ha incrociato i meccanici Ferrari". Cosa pochi hanno notato

25 maggio 2022 a

Dopo il dominio Red Bull di Imola e Miami, in Spagna la F1-75 è tornata alla ribalta, trovando l’assetto giusto che ha permesso a Leclerc di non consumare le gomme nei primi 28 giri di gara. Ma il guasto a turbina e MGU-H sul più bello, con Verstappen in difficoltà dietro a Russell per colpa del drag provocato dal Drs difettoso, ha portato al ritiro del monegasco, che ora deve inseguire in classifica Piloti il Campione 2021. Lo “zero” di Charles nel GP di Spagna richiama all’altro celebre out di Mika Hakkinen con la McLaren nel 2001, che per colpa di un problema tecnico, e con pochissime curve alla fine, non riuscì a tagliare la linea del traguardo nell’ultimo giro. Il due volte campione finlandese col team di Woking, ha così ripercorso i due momenti analizzando la gara di Barcellona per il sito Unibet.

Hakkinen ricorda: “Volevo fare pungiball nei box per la rabbia” - “A me successe la stessa cosa – ha ricordato l’ex portacolori della McLaren nel suo editoriale – solo che in quel caso ero in testa all’ultimo giro di vantaggio con 42 secondi su Michael Schumacher. Ricordo di aver detto ai giornalisti che avrei voluto avere un pungiball nel motorhome, tanto ero frustrato”.

Essendo passato attraverso emozioni simili, Hakkinen è apparso “particolarmente colpito in positivo” dalla maturità della reazione di Leclerc: “Vedere Charles andare in giro per il garage a ringraziare tutti i meccanici della Ferrari per il loro duro lavoro è stato davvero significativo — ha aggiunto Hakkinen — Deve essersi sentito incredibilmente deluso, ma sa che è un sentimento condiviso in tutto il team”.

